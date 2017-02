Goleadë e Napolit kundër Bolognës

Napoli mori për momentin vendin e dytë në klasifikim pas një fitoreje me shifra të ekzagjeruara ndaj Bolonjës në transfertë me rezultatin 7-1, që e konfirmoi skuadrën e Sarrit si sulmin më të mirë të Serisë A. Marek Hamshik ishte heroi i kësaj përballje bashkë me Mertens, për skuadrën jugore, teksa shënuan të dy nga një tregolësh në këtë transfertë. Sllovaku ishte ai që ngriti siparin e goleadës me një gol pas vetëm katër minutash lojë ndërsa në pjesën e dytë realizoi dhe dy herë të tjera, kur skuadra e tij e kishte vendosur në kasafortë fitoren pasi kryesonte që në pjesën e parë 4-1.

Insigne dyfishoi rezultatin në minutën e 6-të, ndërsa penalltia e humbur nga Destro ja bëri gjërat më të thjeshtë Napolit pavarësisht se Bolonja shkurtoi diferencën me Torosidis në të 32-tën, Mertens shënoi dhe dy herë të tjera para pushimit duke cuar skuadrën e tij të qetë në dhomat e zhveshjes, përpara se në fraksionin e dytë të spikaste Hamshik me një dygolësh ndërsa në fund pati kohë dhe për golin e tretë personal të Mertens. Me këtë fitore Napoli parakaloi në klasifikim Romën ndërsa për Bolonjën është një humbje që “dhemb” vetëm për rezultatin pasi në renditje emilianët janë në zona të qeta.