Pasi nuk arriti te transferohej te Interi gjate merkatos se Janarit, pritet te hapet nje tjeter porte per brazilianin e Liverpool, Lucas Leiva.

Siç raportojne mediat angleze, mesfushori mund te kthehet ne vendlindjen e tij, me skuadren e Gremio-s qe ka shfaqur interes per ta rrimarre 30 vjeçarin. Leiva ka mbrojtur ngjyrat e klubit brazilian ne sezonet 2005-2007, para se te kalonte te “The Reds”, me te cilet eshte aktivizuar ne 233 ndeshje dhe ka realizuar vetem 1 gol.