Griezmann besnik, rinovon deri në 2022 me Atleticon

Antoine Griezmann te Atletico e Madridit deri në vitin 2022. Sulmuesi francez ka arritur marrëveshjen me drejtuesit e Los Colchoneros për zgjatjen e marrëveshjes edhe me një tjetër vit, me Griezmann që ka hedhur firmën mbi kontratën e re që do ta mbajë të lidhur me klubin bardhekuq, deri në 30 Qershor të 2022. Lajmi u bë publik nga vetë klubi i Atleticos së faqen zyrtare. Tashmë janë pothuajse zero shanset që 26-vjecari të largohet nga kryeqyteti spanjoll në merkaton e kësaj vere, kjo edhe për faktin se Atleticos i është pezulluar merkatoja në hyrje nga Fifa për këtë sesion dhe nuk mund të blejë dot asnjë lojtar, kështu që qëndrimi i Griezmann ishte kthyer në prioritet për Los Colchoneros.” Jam shumë i lumtur, si gjithmonë do të jap maksimumin për këtë fanellë, deklaroi Griezmann pas rinovimit. Zgjatja e kontratës me një tjetër vit ngjason më shumë si një shpërblim i Atleticos për francezin që i shprehu besnikërinë skuadrës së Diego Simeones. Edhe në marrëveshjen e re Griezmann do të ketë një klauzolë largimi që kap shifrën e 100 milionë Eurove. Për Manchester United klubin më të interesuar për sulmuesin francez, firma me Antoine Griezmann në merkaton e saj do të mbetet thjeshtë një ëndërr.