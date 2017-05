Griezmann: Të ardhmen time e vendos presidenti i Atleticos

Antoine Griezamann e lë të hapur mundësinë e largimit nga Atletico e Madridit gjatë merkartos së verës. Sulmuesi francez, i cili është grumbulluar me kombëtaren për transfertën shumë të rëndësishme me Suedinë në Grupin A të kualifikueseve të Botërorit, e pranoi se përfaqësuesi i tij ligjor por komunikon me drejtuesit e Los Colchoneros për të vendosur të se ku do të liajë në të ardhmen.

“Ndihem mirë tel Atkletico e Madridit. Menaxheri im por flet me drejtuesit e klubit, të shohim se cfarë do të ndodhë. Këtë verë do të vendoset nëse do të qëndroj, prapa para Kupës së Botës do të mësohet e ardhmja ime. Por sic e thashë edhe më parë, jam shumë mirë tek Atletico. Është në dorën e presidentin, varet se cili do të jetë vendimi i tij.”

24-vjecari luan që nga viti 2009 në Primera Division, ku fillimisht është aktkvizuar me Real Sociedadin para se të kalonte tek Atletico. Edhe pse nuk është provuar në liga të tjera Europiane francezi mendon se kampionati spanjoll është më i forti në botë.

“Për mendimim tim La Liga është kampionati më i fortë në botë, sepse luaj prej shumë kohësh në Spanjë. Edhe skuadra e fundtalebës mund të të marrë pikë kur luan në shtëpinë e saj. Më pëlqen Bundesliga ku shënohen gola nga 40 metra dhe ndeshjet përfundojnë me shumë gola. Në Premier League konkurrojnë shumë skuadra për zonën Champions, ndonëse janë të paktën gjashtë ekipe që kanë cilësi dhe e meritojnë të jenë në katërshen e parë.”

Interesin më të madh për Griezmann e ka shfaqur Jose Mourinho, me portugezin që po bën gjithcka për ta transferuar në “Old Trafford”.