Kombëtarja Shqiptare e femrave do të zhvillojë këtë të Martë në orën 12:00 në “Elbasan Arena” takimin e parë miqësor me Malin e Zi, një kundërshtar i një niveli të përafërt me skuadrën që drejtohet nga Armir Grima. Trajneri shkodran i vajzave kuqezi shpjegon se ky grumbullim dhe përballja e dyfishtë me fqinjet e Malit të Zi do t’i japë mundësi stafit teknik të krijojë një ide të qartë për gjendjen e skuadrës një muaj para paraelinatoreve të Botërorit.

Përfaqësimi në nivel kombëtaresh kërkon një përgatitje serioze, ndaj problemi kryesor sipas Grimës është gjendja fizike e skuadrës.

Shorti për paraeliminatoret e Botërorit e hodhi Shqipërinë në të njëjtin grup me Kosovën, që pavaërësisht se merr për herë të parë pjesë në kompeticionet Europiane, është një përfaqësuese me nivel shumë më të lartë se shumë skuadra të tjera që ishin përfshirë në vazon e fundit.

Suada Jashari është një nga vajzat me origjinë nga Kosova që vazhdojnë të përfaësojnë Shqipërinë në futbollin e femrave. 28-vjecarja e pranon se përplasja me Kosovën do të krijojë një situatë të vështirë për të dhe disa nga koleget e saj.

Jashari është optimiste për kualifikimin e Shqipërisë në një grup ku përvec Kosovës bëjnë pjesë Greqia dhe Malta.

Rritja e nivelit të kombëtares së Futollit mbetet një objektiv i rëndësishëm FSHF-së, që ka dhënë detyra të qarta për evidentimin e të gjitha vazjave shqiptarë që luajnë në kampionate të ndryshme europiane dhe jo vetëm.