Guardiola i bën dalje, Aguero drejt Realit?!

Kun Aguero është një ndër lojtarët më të dëshiruar nga Reali i Madridit në këto vitet e fundit, dhe transferimi i Gabriel Jesus te Manchester City mund të jetë okazioni përfekt për të tentuar edhe një herë blerjen e tij.

Deri tani dicka e tillë ka rezultuar e pamundur pasi argjentinasi ishte qendërsulmuesi kompetent i Citizens por gjërat kanë ndryshuar në Etihad javët e fundit. Gabriel Jesus u transferua këtë dimër nga Palmeiras për 35 milionë euro , pasi ka shkëlqyer në klampionatin brazilian dhe konsiderohet një ndër sulmuesit me më shumë të ardhme në futboll. Zbarkimi i tij në Angli nuk ka kaluar pa rënë në sy, me brazilianin që në tre ndeshje ka bërë tifozët e Cityt të dashurohen pas tij duke shënuar një gol dhe dhënë një asist. Për këtë arsye tani Manchester City mund të jetë i predispozicuar për të dëgjuar ofertën e Realit, sic bëjnë të ditur mediat angleze. Aguero është 28 vjec dhe ky mund të jetë momenti që Citizens të arkëtojnë një shumë të mirë prej duke kërkuar një tjetër sulmues që mund të zërë vendin e tij. Kësaj i duhet shtuar edhe stili i Pep Guardiolës që ushtron sghumë presion te sulmuesit e tij, dicka që mund të mos i pëlqejë Agueros edhe pse numrat e tij në drejttimin e spanjollit janë vërtet të mirë, me 18 gola të shënuar në 25 ndeshje. Nga ana tjetër Reali i Madridit mund të jetë i detyruar të ndërhyrjë në merkaton e verës edhe pasi qëndrimi i Alvaro Moratës nuk është i sigurt për vitin e ardhshëm, me sulmuesin spanjol që ndihet i zhgënjyer dhe mund të kërkojhë largimin nëse sezonin e ardhshëm do të jetë sërish Zidane në krye të skuadrës. Të gjitha këtyre ju shtohen edhe zërat për Karim Benzema i cili është duke u kontestuar nga tifozët në Bernabeu.