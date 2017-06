Hakmarrje kuqezi, Izrael-Shqipëri 0-3

Shqipëria e madhe, e bukur , ajo e Europianit nuk ka mbaruar, dhe mesazhin e jep fiks një vit pas debutimit në Francë , në 11 qershor 2016 luante ndeshjen e parë historike në Lens, 11 qershor 2017 jep një mesazh për vazhdimësinë në haifa të Izraelit ku fiton 3-0 për ti kthyer fiks reston vendasve dhe shkelmuar gjithë dyshimet për të ardhmmen, dhe si për ta forcuar idenë heroi është i njëjti me atë të Europianit, Bum Bum, Sadiku , , autor i nje dygolëshi edhe pse meritat i shkojnë gjithë skuadrës.

Në Haifan e largët ku përvec rreth 350 tifozëve shqiptarë në tribuna, rrënjët e shqipes i gjen edhe në vendasit e vegjël, de Biasi aq i diskutuar këto ditë godet me zgjedhjen e sulmuesit elbasanas në 4-1-4-1 e tij. Shqipëria e nis agresive, megjithatë për emocionin e parë të vërtetë duhet pritur minuta e 14 kur Sadiku provon nga distanca me Goresh që impenjohet jo pak për të neutralizuar. Shqipëria merr kontrollin e lojës megjithatë edhe Izraeli nuk harron të cimbisë me Natchon që në të 17 lë në vend Memushajn për të goditur por përgjigjet mirë Strakosha për kënaqësinë e tifozëve kuqezi. Epërsia kontkretizohet në të 21, me Roshin që rikuperon topin e cmuar dhe kërkon Sadikun, me 26 vjecarin që bën snajperin me këtë goditje fantastike.

I vecantë në shënim, i vecantë edhe në festim Armando Sadiku, dhe për të kuptuar sa e kërkonin këtë fitore kuqezinjtë, shikoni dhe sexhden e Mërgim Mavrajt dhe festimin e De Biasit. Shqipëria në avantazh por nuk e humbet agresivitetin, mbetet në kërkim të golit të sigurisë. Izraelitët provojnë me krosimet e gjata, nme te 35 eshte Zahavi qe provon me koke me Strakoshen qe konfirmon formen e mrekullueshme ndersa nnje minute me pas eshte jashte shenjestre tentativa e Kohen, Nuk i shpëtojnë dot hakmarrjes pasi në të 44 Sadiku gatuan një tjeter mrekulli, nga pak me larg, por me te njejtin perfundim, duke cuaer topin ne te njejtin vend.

Thjesht magjik, është Armando Sadiku,shikoni si matet për një saktësi kirurgjikale festa është kuqezi në Sammy Ofer stadium, ja kush fluturon aty. Mbyllet me Shqipërinë në avantazh të dyfishtë pjesa e parë me kuqezinjtë që mbetet kërkues edhe në fillimin e të dytës, i pangopur padyshim edhe Sadiku që nuk rresht së vrapuario, Izraeli provon të reagojë në të 55 me një top të Dasa që Mavraj e devijon aq sa për ta dërguar në shtyllë. Nuk ka vend për p[anik, pasi Shqipëria ka frenat në dorë, në të 65 është në një kundërzbritje të favorshme me Memushajnq ë vonon pasimin final për Sadikun duke i dhënë portierit kohë të rikuperojhë. Sadiku ndërkohë mbetet i rrezikshëm si një mangustë në zonën e Goresh që ndoshta do ta shohë dhe në ëndërr si makth, në të 69 jep edhe një goditje të fundit si një orovë se është gati për skenën e futbollit të madh edhe në nivel klubesh dhe del mes ovacioneve të tifopzëve kuqezinj për ti bnërë vend Cikalleshit, Për të kuptuar perfeksionin e kësaj ndeshjeje të shqiërisë shikoni dhe këtë skemë që nis nga këmnët e Lilajt, me Cikalleshin që spostonb te Hysaj dhe mbrojtësin e napolit që dhuron asistin final për Memushajn .

Cfarë aksioni, cfarë goli, 3-0, hakmarrja është një pjatë që shërbehet e ftohtë dhe ja ku ua kemi servirur izraelitëve për atë mbrëmje nervash në Elbasan Arena. 3 gola i shënuar asnjë i pësuar, dhe për të kuptuar se në cfarë forme janë shikoni edhe këtë rikupërim super të Hysajt në të 79. Janë vërtet veprimje që bashkë me fytyrat e lumtura të tifozeve evokojnë europianin. Nota pozitive për të gjithë, duke nisur që nga porta ku Strakosha ka bërë një ndeshje të madhe. Një fitore padyshim e madhe edhe për De Biasin që përgjigjet në fushë gjithë dyshimeve por gëzimi është i rtë gjithë shqiptarëve, ja ku jemi sërish duke festuar, kjo skuadër vërtet na bën të vuajmë kur humbet me Luksemburgun, por sa bukur është kur fitojmë, dhe mund të ëndërrojmë.