Flamurtari, Halilaj: Fitojmë me Kukësin

Në letër duhej të ishte një sfidë titulli. Për nga kontingjenti dhe kualiteti, të paktën në fillim të sezonit parashikohej që Flamurtari-Kukësi do të ishte një duel për objektiva të rëndësishëm. Por, ndërsa veri-lindorët kryesojnë kampionatin dhe ëndërrojnë titullin, atje në Vlorë kërkojnë pikë për mbijetesën. Pikë që sipas portierit Argent Halilaj do të synohen prej përballjes së të dielës.

“Presim një ekip shumë të vështirë, që kryeson kampionatin shqiptar me meritë. Do të bëjmë të pamundurën që të marrim tre pikët, pasi situata nuk është fort pozitive në kampin tonë dhe shpresojmë që tia dalim. Dua të theksoj që ekipi i Flamurtarit ka pasur shumë mungesa në të gjitha takimet. Me rikthimin e të dëmtuarve shpresojmë që grupi të jetë i plot dhe të mos pësojmë më gola.”

Portieri vlonjat e pranon se me Pejiç dhe Eminin, Kukësi ka sulmin më të fort të kampionatit, por beson te forca e grupit, për të dalë me sukses në një prej finaleve të mbetura të sezonit.

“Është e vërtetë që ata kanë sulmin më të mirë, kanë dy sulmuesit më në formë të momentit. Megjithatë nuk është vetëm puna ime të ndaloj sulmuesit e tyre, por e gjithë ekipit. Shpresoj që e gjithë skuadra të jetë në një ditë të mirë që ta përballojmë me sukses ndeshjen dhe të dalim me fitore.”

Kjo ndeshje është edhe një përballje me të kaluarën për 34-vjeçarin Halilaj, që e pranon se nga viti 2012 deri më 2015-ën te Kukësi ka përjetuar momentet më të mira në karrierë. Gjithsesi, portieri nuk e cilëson këtë ndeshje si një mënyrë për ti provuar drejtuesve të klubit verior që gabuan duke e larguar.

“Ok, dua të pranoj që kam bërë tre sezone shumë të mira te Kukësi. Kanë qenë sezonet e mia më të mira në karrierës time, sepse arritëm deri në play off të kupave të Europës, finalist të Kukës dhe nënkampionë të Shqipërisë. Nuk dua ti kthehem të kaluarës, për momentin jam shumë i përqendruar te Flamurtari dhe do të bëj punën time. Ndoshta ka qenë një vendim i nxituar si nga stafi teknik ashtu edhe nga unë, por në fund largimi u realizua me konsensus dhe nuk patëm debate.”

Flamurtari vijon te mbetet në zonën e rënies nga kategoria, por Halilaj e pranon se emërimi i trajnerit Shpëtim Duro në stol ka sjellë një tjetër frymë dhe me bashkëpunimin e të gjithëve në Vlorë do t’ia dalin të mos e diskutojnë qëndrimin në Kategorinë Superiore.

“Duhet të pranojmë që nuk po kalojmë një formë të mirë. Jemi në rrezik rënie nga kategoria, pavarësisht se ne nuk e mendojmë këtë. Situata është optimiste, edhe me afrimin e trajnerit Duro ka ndryshuar pak situata, ka futur një frymë tjetër në ekip dhe ka më tepër mobilizim. Shpresojmë që të gjithë bashkë të bëjmë një punë shumë të mirë që ta shpëtojmë Flamurtarin në këtë sezon. Presori ka ardhur me një mentalitet fituesi, po bën një punë shumë të mirë. Të gjithë kemi besim te trajneri dhe të gjithë bashkë besoj se do tia dalim.”