Halili zgjidh “hallet” e Tiranës, humbet Kukësi

Poshtë Halili! Rroftë Halili! Në javët më të vështira për presidencën e klubit bardheblu është një Halili që ngre siparin e një fitoreje vendimtare për gjysmëfinalet e Kupës për kryeqytetasit që në “Selman Stërmasi” mundin Kukësin 2-1. Djali i presidentit Refik Halili shënoi golin e parë për të tijtë me Tiranën, që pa një mbështetje të madhe të tifozerisë, luajti një prej ndeshjeve më të bukura të këtij sezoni, duke goditur dhe dy herë traversën e duke i shkaktuar Kukësit të Gjokës humbjen e parë sezonale. Një humbje që gjithsesi nuk shuan shpresat e një kualifikimi të mundshëm për fituesit në fuqi të këtij kompeticioni. Gjithseis 90 minutat e “Selman Stërmasit” vetëm fillimin e patën disi të ngadaltë, pasi për 30 minuta ekipet bën pak në fushë. Deri në castin, kur Daja me një prekje magjike liroi Grent Halilin, që me një parabël mposhti Kocin.

Goli ndezi sfidën, me Kukësin që u përgjigj që në të 32-tën por Hoxhallari dhe Lika nuk lejuan prekjen e rrjetës. Pesë minuta më pas ishte Pejic që vuri në provë Likën, që përvec pritjes ndaj kroatit mbylli mirë dhe ndaj Lenës. Ndeshja ishte e bukur, dhe në të 39-tën Eder i vetëm përballë Kocit gaboi nga mjaft pranë duke përplasur topin në traversë. Fati u duk se nuk ishte me Tiranën as në të 45-tën kur Koci ndali Takun e më pas topi përfundoi te Lika goditja e të cilit u frenua nga Shameti, por goli vonoi vetëm pak sekonda sa u ekzekutua dhe goditja e këndit me Takun që këtë herë goditi fortë për në rrjetë.

Rezultat perfekt për Tiranën në pjesën e parë por fillimi i së dytës solli një surprizë të hidhur për bardheblutë, me Imamin që shënoi golin e parë të tij me fanellën e verilindorëve pas një goditje fantastike nga jashtë zone. Reagimi i Tiranës ishte i menjëhershëm por dhe Taku në rrugën e tij drejt golit të 3-1 gjeti traversë. Gjithsesi me Gjokën që filloi të hedhë në fushë dhe disa titullarë Tirana u tërhoq mbrapa në menaxhim të rezultatit gjë që e bëri mjaft mirë pasi rastin e vetëm të rrezikshëm Kukësi e regjistroi në të 94-trën. Pas dy javësh tashmë në “Zeqir Ymeri” bardheblutë do të kenë në dispozicion dy rezultate nga 3.