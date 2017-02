Hamburg, Mavraj gjen fitoren e parë

Mërgim Mavraj gjen fitoren e parë në Bundesligë me fanellën e Haburgut ku u transferua gjatë merkatos së dimrit. Mbrojtësi shqiptar u aktivizua titullar për të tretën ndeshje rresht duke dhuruar një paraqitje pozitive në suksesin 1-0 që Hamburgu regjistroi ndaj Bayer Leverkusen në ndeshjen e parë të javës së 19 të Bundesligës. Goli i Papadopoulos në minutën e 73 rezultoi vendimtar për të besuarit e Marcus Gisdol.

Ndeshja nuk u ngjit asnjëherë mbi nivelin mesatar me “aspirinat” që vazhdojnë të tregojnë anemi në fazën sulmuese, nërsa Hamburgu cinik arriti të ruante portën të paprekur dhe për më tepër duke gjetur një gol me aromë mbijetese. Kjo fitore e ngjit skuadrën e Mavrajt në vendin e 16 me po kaq pikë, ndërsa Bayer Leverkusen mbetet në vendin e 9 me 24 pikë.