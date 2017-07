Hamdi Salihi protagonist në fitoren e Wiener Neustadt

Hamdi Salihi rikthehet protagonist në Austri, me sulmuesin kuqezi që shënoi që në ndeshjen e parë përpara tifozëve të tij të rinj. Salihi ndihmoi Wiener Neustadt që të merrte kreun e klasifikimit në Bundesligën e 2-të austriake teksa realizoi golin e 2-të në fitoren 4-0 të skuadrës së tij ndaj Lask Linz. Neustadt që e ka nisur shumë mirë këtë sezon e dominoi ndeshjen me Salihin që shënoi golin e 2-të të ndeshjes në minutën e 33-të pas një goditje të bukur me kokë brenda në zonë e cila mposhti portierin kundërshtar.

Ky isht goli i parë i Salihit në kampionat që në dy ndeshjet e para me skuadrën e tij të re, ka luajtur në të dyja si titullar duke qenë një element kyc për këtë ekip. Aktualisht pas dy javëve të para Wiener Neustadt kryeson Bundesligën e dytë austriake duke patur në total 6 pikë me 5 gola të shënuar dhe asnjë të pësuar dhe është kandidat për ngjitjen në Bundesligën 1 të Austrisë.