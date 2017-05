Hamilton: E trishtueshme të shohësh McLarenin në këtë situatë

Te McLaren ai nisi karrierën në vitin 2007 në Formula 1 dhe falë edhe skuadrës angleze që i besoi një rol të rëndësishëm kur ai ishte shumë i ri, Lewis Hamilton sot është ky që është, një pilot 3 herë kampion Bote në këtë sport. Me skuadrën me qëndër në Woking, britaniku pasi iu afrua shumë në 2007-tën, në 2008-tën fitoi edhe titullin e tij të parë në Formula 1 dhe sot me McLaren që po kalon një nga periudhat më të errta të gjithë historisë së saj, Hamilton nuk ka sesi të mos jetë nostalgjik.

” McLareni ka vend special në zemrën time, jam një një tifoz i asaj skuadre dhe më vjen keq që nuk kanë mundësi për të luftuar për titullin. Është e trishtueshme të shohësh McLarenin në fundin e tabelës së klasfikimit. Në këtë lloj sporti ndodhin shpesh gjëra që nuk mund të kontrollohen por ka edhe gjëra që varen nga vendimet tona.Megjithatë mendoj se tashmë te McLaren-i, po provojnë të bëjnë zgjedhjet e duhura për të lëvizur në drejtimin e duhur”.

Një nga ndryshimet më të rëndësishme që McLaren ka përjetuar gjatë këtij sezoni është largimi i drejtuesit të famshëm, Ron Dennis, i cili është një person i vecantë për pilotin aktual të Mercedesit.

” Kanë ndryshuar shumë njerëz dhe shumë gjëra, por e rëndësishme për mendimin tim është të mos humbasin shpirtin konkurues që kishin kur unë isha pjesë e McLaren-it. Shpresoj shumë që të rikthehen të jenë kompetitivë. Nuk fitojnë një garë që nga periudha që unë kam qenë pjesë e skuadrës por besoj se me ndryshimet që kanë në poëer unit do të rikthehen të fitojnë. Kam një respekt të vecantë për Ron Dennis, ka qenë një person i rëndësishëm për mua”.