Hamilton fiton në Spanjë, Vettel i dyti

Festë për Lewis Hamilton në fund të një gare spektakolare. Piloti anglez i Mercedesit triumfoi në Cmimin e Madh të Spanjës duke lënë pas Ferrarin e Sebastian Vettel që zhvilloi gjithashtu një garë fantastike edhe pse në përfundim të saj i duhej të kënaqej me vendin e dytë. Në Montemelo fitoi strategjia perfekte e Mercedes-it dhe administrimi i mirë që u bëri gomave Hamilton pasi Vettel ishte gjithmonë aty i aftë për ti hapur probleme pilotit britanik të cilit ia mori kreun që në start. Kjo ishte fitorja e dytë sezonale për Hamilton dhe e 55-ta në karrierë, por edhe pas garës së zhvilluar në Barcelonë klasfikimin e përgjithshëm vazhdon ta kryesojë, gjermani i Ferrarit me 6 pikë avantazh ndaj anglezit të Mercedesit. Në podium u ngjit dhe Daniel Ricciardo që përfitoi nga tërheqja e Valteri Bottas, ndërkohë një garë tërësisht për tu harruar ajo e Kimi Raikkonen që u përfshi në një aksident që në start duke u tërhequr menjëherë nga gara ashtu si edhe Max Verstappen.

I 4-ti në Montmelo e përfundoi garën, meksikani Sergio Perez ndërsa i 5-ti francezi Esteban Ocon me Force Indian e tij. Pas tyre u pozicionuan Nico Hulkenberg dhe Pascal Ëehrlein. Ishte një Sebastian Vettel i papërmbajtshëm , me gjermanin që parakaloi që në kthesën e parë, Hamilton duke u shkëptur me shumë se 2 sekonda nga piloti anglez, por pavarsisht përpjekjeve të 4-herë kampionit të Botës, strategjia e Mercedesit ishte më e mirë se ajo e Ferrarit me Hamilton që në fund fitoi Cmimin e Madh të Spanjës, duke e ngushtuar në 6 pikë disavantazhin ndaj Vettel në klasfikimin e përgjithshëm.