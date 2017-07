Hamilton i papërmbajtshëm në shtëpi, pole në Silverstone

Lewis Hamilton dominon provat zyrtare të Cmimit të Madh të Britanisë së Madhe duke regjistruar pole-position e tij të 6-të në këtë sezon. Britaniku i Mercedes-it ishte më i shpejti në pistën e shtëpisë, duke mos u dhënë asnjë shans rivalëve. Hamilton do ta nisë garën e kësaj të Diele pëpara Ferrarit të Kimi Raikkonen, i cili në xhiron e fundit surprizoi shokun e skuadrës, gjermanin Sebastian Vettel duke i rrëmbyer vendin e 2-të. Kryesuesi i klasifikimit të përgjithshëm ngeci në trafik, në sekondat e fundit të sesionit të tretë të provave zyrtare duke mos regjistruar dot një xhiro të shpejtë.

Në radhën e dytë së bashku me Vettel do ta startojë garën Max Verstappen, pasi Valteri Bottas, i cili regjistroi kohën e 4-t më të mirë do të niset nga radha e 9-të, pasi është penalizuar me 5 pozicione. Edhe pse rezultati i vendosur nga Hamilton është në investigim, në Silverstone, Leëis u konfirmua si njeriu i provave zyrtare. 3-herë kampioni i Botës regjistroi pole-position e tij të 67-të në karrierë dhe tashmë është vetëm një pole-position larg rekordit absolut që mbahet nga Michael Schumacher.

Ky ishte pole-i i 5-të në Silverstone me Hamilton që barazoi legjendën Jim Clarck. Koha 1 minutë 26 sekonda e 600 të mijtat e vendosur nga anglezi nuk lë vend për dyshime edhe pse kontakti mes Hamilton dhe Grosjean po investigohet nga komisarët e garës. Daniel Ricciardo ishte zhgënjimi i madh i këtyre provave pasi do të niset nga vendi i fundit ndërkohë vetëm i 13-ti Fernando Alonso.