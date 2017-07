Hamilton: Jam tifoz i Ferrarit, por ndihem mirë te Mercedes

Nuk shkoj te Ferrari. Më herët ishte Drejtori Ekzekutiv i Merecedes-Benz, Toto Wolff ai që kishte përgenjështruar zërat për një kalim të mundshëm të Lewis Hamilton në radhët e kokkuqes italiane, tashme është edhe vetë britaniku ai që e konfirmon një gjë të tillë. Hamilton shprehet me bindje se do të vazhdojë të jetë piloti i Mercedes-Benz

“Jam një tifoz i madh i Ferrarit dhe është një skuadër fantastike, por për momentin dua të qëndroj këtu ku jam. Atmosfera në skuadër është e jashtëzakonshme. Janë 1800 persona që punojnë për dy vetura. Më pëlqen ambjenti dhe mënyra sesi punohet.”

Piltoi i “Shigjetave të argjënda” i jep përgjigje dhe aludimeve për një tërheqje të mundshme nga garat e Formula 1, pas përfundimit të kontratës së tij që skadon më 2018.

“Nuk e di se cfarë do të ndodhë në momentin kur të skadojë kontrata, por mund t’iu them që me pëlqen shumë të pilotojë. Edhe nëse do të fitoja një tjetër titull, ky fakt nuk do të më bëntë mua të tërhiqesha. Dëshira ime është të fitojë sa më shumë të jetë e mundur. Misioni ynë për momentin është të tentotjmë të fitojmë botërorin e Formula 1.”