Handanovic rinovon me Interin deri në 2020

Samir Handanovic te Interi deri në vitin 2020. Për të shmangur interesimin e klubeve më të mëdha angleze, drejtuesit zikaltër po përgatitin një marrëveshje të re për portierin slloven, kontrata aktuale e të cilit me Interin skadon në verën e vitit 2019. Handanovic i cili në verë do të mbushë 33-vjec, është duke luajtur sezonin e tij të 6-shtë me Interin, ndërkohë që është transferuar në Itali që në vitin 2004. Në sezonet e fundit, gardiani slloven ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të formacionit milanez duke përcjellë gjithmonë sigurinë e tij mes shtyllave. Handanovic është një portier që të shpëton nga 2 apo 3 gola të sigurtë në cdo sfidë dhe këtë e kanë të qartë, pronarët e rinj kinezë të Interit të cilët do ta blindojnë portierin me një kontratë të re me një pagë dukshëm më të lartë se aktualja. Për Handanovic sëfundmi kanë shfaqur intres, Liverpooli, Chelsea por edhe Manchester City. I zhgënjyer nga Claudio Bravo, Pep Guardiola po kërkon një emër të ri për portën dhe 32-vjecari ballkanas mund të jetë njeriu ideal për Citiziens. Megjithatë nuk mendojnë kështu dretjuesit e Interit, që nuk kërkojnë ta humbasin kurrësesi, Handanovic-in dhe janë gati ti vendosë në tryezë portierit marrëveshjen e re deri në 2020-tën me një pagë dukshëm të përmirësuar.