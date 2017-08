Haxho dhe Merko, dy afrimet e rradhës te Partizani

Partizani nuk ndalet në merkato. Pasi prezantuan goditjen e madhe të kësaj vere, sulmuesin e kombëtares shqiptare Edgar Cani, Të Kuqtë kanë zyrtarizuar afrimet e dy lojtarëve të tjerë. Bëhet fjalë për portierin Englant Haxho dhe mesfushorin Kristo Merko. Dy lëvizje nga ana e drejtuesve të Kuq për të kompeltuar grupin dhe për ti vendosur në dispozicion trajnerit të ri Mark Iuliano sa më shumë alternativa në mënyrë që ky i fundit të ketë mundësinë e zgjedhjes. Për portierin 28-vjecar Englant Haxho bëhet fjalë për një rikthim në kampionatin shqiptar pas eksperiencës 1-vjecare në Maqedoni te skuadra shqiptare e Renovës me të cilën u aktivizua në total në 35 ndeshje gjatë sezonit të fundit.

Haxho i cili me Partizanin ka nënshkruar një kontratë 1-vjecare me opsion rinovimi edhe për një tjetër vit, në Shqipëri ka qenë pjesë e skuadrave të tilla si Apolonia, Kamza, Tomori, Bylis, Kukësi, Butrinti dhe Tërbuni. Te 15-herë kampionët Haxho do të jetë zëvendësi i kapitenit Alban Hoxha. Ndërkohë mesfushori 26-vjecar Merko, ish lojtar i përfaqësues së 21-vjecarëve të Shqipërisë ka firmosur me Partizanin për një sezon.