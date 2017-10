Heynckes kthehet me fitore të Bayern, “bie” Dortmund

Nis me fitore rikthimi i Jup Heynckess në krye të stolit të Bayernit të Mynihut, teksa arriti të mposhte me rezultatin e thellë 5-0 skuadrën e Freiburg. Bavarezët kaluan shumë shpejt në avantazh falë autogolit të Schuster në minutën e 8. Të pakënaqur me rezultatin, vendasit vazhdojnë të ushtrojnë presing në kërkim të golit të dytë dhe vetëm në minutën e 42, Kingsley Coman dyfishon rezultatin.

Fraksioni i dytë i lojës sheh sërish Bayernin dominues. Ndërkohë në të 62, VAR i mohoi Bayernit një penallti të diskutueshme, ndërsa vetëm një minutë më pas Thiago Alcantara realizon dhe golin e tretë, ndërkohë që në të 75 Robert Lewandowski ndal sërish topin në fundin e rrjetës. Teksa gjithcka po shkonte drejt fundit në minutat shtesë pjesë e listës së protgonistëve në këtë takim bëhet dhe Joshua Kimmich.

Pas dy barazimeve radhazi Bayerni i Mynihut rikthehet tek fitorja dhe i rikthen për më tepër me kreun e klasifikimit falë suksesit 3-2 të Leipzig në Dortmund pas një ndeshje shumë emocionuese. Në Vestfali, miqtë treguan se janë një ekip spektakolar dhe pavarësisht se nuk e nisën mirë pas golit të Aubameyang që në të 4-tërn, arritën të përmbysëin rezultatin deri para pushimit duke shënuar dy herë me anë të Sabitzer në të 10-të dhe Poulsen në të 25-tën. Në pjesën e dytë në ndihmë të Leipzig erdhi dhe VAR, pasi falë sistemit ndihmës gjyqtari akordoi 11-metërsh për miqtë me Augustin që u tregua i saktë nga pika e bardhë. Dhe Aubameyang me golin e dytë personal të mbrëmjes nuk ndryshoi dot më fatin e ndeshjes, me Leipzig që jo vetëm mori një fitore prestigji në Dortmund por nuk lejoi një arratisje të mundshme të verdhezinjve në krye.