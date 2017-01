Higuain: Do të tregoj se vlej 90 mln Euro

2016-ta ishte një vit fantastik për të në aspektin personal, por Gonzalo Higuain është një nga ata futbollistë që nuk kënaqet asnjëherë me veten dhe në 2017-tën kërkon shumë më tepër. El Pipita dëshiron të fitojë me fanellën e Juventusit dhe mbi të gjitha t’u tregojë të gjithëve se 90 milionë Eurot që shpenzuan bardhezinjtë për ta blerë nga Napoli nuk janë shumë për një lojtar si ai.

“Shpresoj të jem një nga protagonistët kryesorë të fitoreve që do të arrijë Juventusi në vitin 2017. Unë jam i sigurtë që ne do të fitojmë trofe, por tashmë jemi në pjesën më të rëndësishme të sezonit dhe duhet të tregohemi të vëmendshëm. Dëshiroj t’i tregoj Juves, se vlej sa shifra që ata kanë paguar për mua”.

Higuain ëndërron të fitojë Championsin me ekipin bardhezi. Një mision i vështirë por jo i pamundur për këtë Juventus, sipas sulmuesit argjentinas.

“Trofeu i Uefa Champions League është objektivi ynë primar në këtë sezon, por edhe titulli i 6-të radhazi në Serinë A është po aq i rëndësishëm. Faza me eliminim direkt ndryshon nga ajo e grupeve. Gjithcka mund të ndodhë dhe unë mendoj se mund të shkojmë deri në finale. Rivalët tanë kryesorë do të jenë Barcelona dhe kampionët në fuqi të Realit të Madridit, por kurrsesi nuk duhet të harrojmë Bayern Munich apo Manchester City-in pasi me një trajner si Guardiola në drejtim edhe ata kanë shanset e tyre”.

Nga Juventusi te Argjentina. Një mendim i Higuain shkoi pikërisht për 5-herë fituesit e Topit të Artë, Lionel Messin që është edhe shoku i tij në kombëtaren albiceleste.

“Është e kotë të flasësh për rëndësinë e Messit, pasi ai është futbollisti më i mirë në Botë. Hapi pas që ndërrmori duke u rikthyer në kombëtare pas tërheqjes tregon që Leo do të ndihmojë Argjentinën të arrijë objektivat”.