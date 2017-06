Hoennes: Sanchez? Nuk shpenzoj 100 mln Euro për të

Presidenti i Bajernit të Mynihut, Uli Hoennes, duket se ka përjashtuar blerjen e yllit të Arsenalit, Alexis Sanchez duke pretenduar se bavarezët duhet të fokusohen më tepër rreth ndërtimit të një skuadre më të rinj, se sa t’i besojnë eksperiencës. Kampionët e Bundesligës janë përfolur shumë me një transferim të mundshëm të kilianit muajt e fundit, edhe pse Manchester City duket në pole position për të siguruar firmën e tij. Skuadra e Pep Guardiolës duket ta ketë punën më të lehtë pas fjalëve të Hoennes që insiston se Bajerni do të vazhdojë strategjinë e tij e afrimit të futbollistëve të rinj.

“Të gjithë flasin për të ndërtuar një skuadër të re dhe se si duhet ndërtuar e ardhmja. Bajerni bën pikërisht këtë, firmos me lojtarë të rinj nga 20 deri në 22 vjec dhe prapë kritikohet. Ne nuk mendojmë se mund të ndërtosh një skuadër duke blerë për 100 milionë Euro lojtarë që janë 29 apo 30-vjec. Kjo nuk është strategji.”

Bajerni deri tani ka siguruar Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Nklas Sule dhe Serge Gnabry, të gjithë lojtarë që janë 21 apo 22 vjec si dhe Sebastian Rudy.

“Unë jam në mbështetje të plotë të punës që kemi bërë deri tani. Sule, Rudy Gnabry dhe Tolisso janë lojtarë me potencial të madh për të ardhmen. Si shef i Bordit Mbikëqyrës jam shumë i kënaqur me politikën e transferimeve deri tani pasi është implementuar me shumë kujdes. Kam thënë se nëse duam ta përmirësojmë këtë skuadër duhet të blejmë ata që janë vërtet më të mirët, por është vështirë për të arritur ata. Unë nuk thashë se do i blinim, thjesht doja të tregoja se ne kemi një skuadër të mirë të cilën nëse do ta përforcosh duhet të shpenzosh shuma të mëdha dhe sërish nuk është se ke garanci se do të fitosh Champions League”.