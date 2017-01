Ekuban mbetet i kuq, Hoxha: Fitore në Gjirokastër

Jo vetëm stadiumi dhe mundësia për t’i luajtur ndeshjet në kryeqytet. E mërkura ka sjellë edhe një tjetër lajm mjaft të rëndësishëm për Partizanin. Caleb Ekuban do të vazhdojë të mbetet i kuq, jo vetëm për këtë sezon, por edhe për sezonin e ardhshëm. Klubi i kuq ka arritur marrëveshjen me Chievo-n, që sulmuesi nga Gana të vazhdojë aventurën në Kategorinë Superiore.

Klubi i Serisë A pranoi në parim kërkesën e 15 herë kampionëve të Shqipërisë. Tashmë pritet vetëm zyrtarizimi. Edhe drejtuesit e Chievo-s janë bindur se Partizani është një piacë e rëndësishme, ku Ekuban mund të vazhdojë të rritet si futbollist. Në këtë mënyrë, largohen të gjitha dyshimet rreth se ardhmes së sulmuesit, që pas paraqitjeve mbresëlënëse ndaj Fenerbahce-s, por edhe në miqësoret e tjera të Partizanit gjatë përgatitjeve në Antalia, tërhoqi vëmendjen e mjaft klubeve, mes të cilave edhe vetë Fenerbahce.

Ndërkohë, Partizani po përgatitet për sfidën hapëse të fazës së tretë të kampionatit. Ndeshja me Luftëtarin në Gjirokastër cilësohet një hap mjaft i rëndësishëm për objektivin sezonal të Partizanit.

“Është ekip që e kemi vlerësuar gjithmonë dhe që luan futboll shumë të bukur. E kemi parë që çdo skuadër e cila ka luajtur në Gjirokastër ka pasur probleme. Ne e kemi përforcuar ekipin për të realizuar objektivin tonë drejt titullit. Ne do të shkojmë në çdo ndeshje për ta fituar.”

Kapiteni i të kuqve e pranon se dueli në Gjirokastër do të jetë shumë i luftuar, ashtu si ka ndodhur edhe në dy fazat e para, por në këndvështrimin e tij, Partizani ka një ogranikë të aftë për të kërkuar suksesin në çdo ndeshje të kampionatit.

“Besoj se kjo do të jetë një ndeshje e luftuar, një ndeshje e fort, por kemi krijuar një ekip që mund të përballojë çdo lloj kundërshtari. Shpresoj shumë që të marrim një rezultat pozitiv, sepse fillimi i kampionatit është shumë i rëndësishëm. Nëse do të marrim rezultat do ta kemi edhe më të lehtë në ndeshjet në vazhdim.”