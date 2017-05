Hoxhallari: Pse jo unë kapiten i Tiranës

Në atë barazim 2-2 ndaj Skëndërbeut në fazën e tretë në Selman Stërmasi, Erjon Hoxhallari realizonte një gol spektakolar ndaj korcarëve, por sot situata e Tiranës është ndryshe dhe bardheblutë rrezikojnë ndjeshëm mbijtesën. Përballë është sërish Skëndërbeu një sfidë në të cilën sipas Hoxhallarit Tirana do të bëjë maksimumin për të mos dalë pa pikë.

“Është një ndeshje shumë delikate pasi të dyja ekipet kanë objektiva madhorë. Objektivi ynë është që në këtë sfidë të mos dalim pa pikë dhe të marrim maksimumin në këtë sfidë”.

Mbrojtësi i krahut të majtë po zhvillon një nga sezonet e tij më të mira me bardheblutë në aspektin personal, por për 21-vjecarin rëndësi ka vetëm ecuria e skuadrës.

“Nga sezonet që kam bërë ndoshta është ky sezoni im më i mirë për Tiranën, por më shumë sesa në aspketin personal, do të doja që skuadra të kishte një pozicion më të mirë në renditje, të ishim më lartë”.

Nga Pogradeci ku bardheblutë janë grumbulluar për sfidën e sotme ndaj Skënderbeut, Hoxhallari nënvizoi se Tirana si të gjitha ekipet e përfshira në garën për mbijetesë tashmë bën llogaritë e saj.

“Cdo ekip tani bën llogari dhe tre ndeshjet e fundit për ne do të jenë tre finale sepse lufta për mbijetesë është shumë e ashpër, dhe ne ndaj Skënderbeut duam të marrim pikë”.

Nga shiriti i kapitenit te finalja e Kupës së Shqipërisë. Ai ëndërron të jetë një ditë kapiten i Tiranës, por më parë 24-herë kampionët duhet ti bëjnë mbylljen më të mirë këtij sezoni.

” Shiriti i kapitenit është një përgjegjësi shumë e madhe dhe pse jo. Të jesh kapiteni i Tiranës do të ishte dicka fantastike. Nëse dalim me pikë ndaj Skënderbeut mund të them që e sigurojmë mbijetesën që sot. Ne nuk mendojmë për finalen e Kupës pasi më parë duhet të sigurojmë mbijetesën”.