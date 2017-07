Hugo Lloris me elozhe për Mbappe

Portieri i Francës dhe i Tottenham Hugo Lloris vlerëson Mbappe, që këtë vit është shndërruar në një prej lojtarëve më të kërkuar në merkato. Numëri 1 i “Gjelave” të Londrës ka deklaruar për mediat se nuk është aspak i surprizuar nga fakti që City dhe Real Madrid janë gati të ofrojnë shumë marramendëse për talentin francez. Sipas Lloris, Mbappe është një futbollist me tipare të jashtëzakonshme dhe nëse vendos të transferohet te Citizens të jetë i sigurtë se në Premier League do të gjejë një ambjent fantastik dhe do ta ketë të thjeshtë të përshtatet.