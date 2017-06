Humb jetën toreadori i famshëm spanjoll

Lajm i trishtë për sportin spanjoll. Pasditen e të Shtunës në moshën 36-vjecare humbi jetën toreadori i famshëm Ivan Fandino. Spanjolli humbi kontrollin dhe u godit në mënyrë tragjike nga demi aq sa plagët e marra ishin shumë të rënda saqë Fandino nuk arriti ti mbijetonte vdekjes. Ngjarja e hidhur ndodhi në Francë në sheshin Aire Sur L’Adour, aty ku po zhvillohej etapa e rradhës e garave me dema. Kjo e Ivan Fandinos nuk është vdekja e parë në këtë lloj sporti ku toreadorët për të dhuruar spektakël për publikun e pranishëm vendosin në rrezik edhe jetën e tyre. Pas goditjeve që mori nga demi, toreadori 36-vjecar u transportua me urgjencë në spitalin më të afërt, por mjeku që u kujdes doli më pas me një deklaratë ku shpejgoi edhe arsyet se përse Fandino nuk arriti ti shpëtonte vdekjes. ” Carjet që kishte pësuar në mëlci, veshka dhe mushkri ishin shumë të mëdha deklaroi mjeku dhe ishte e pamundur të bëhej dicka për ti shpëtuar jetën, shtoi në vijim ai. Fandino është toreadori i dytë që humb jeten nga plagët e marra pas goditjes së demit, pas Victor Barrios i cili për të njëjtat arsye u nda nga jeta një vit më parë.