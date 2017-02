I pandalshëm me Chelsea-in, Conte kërkohet nga Interi

Antonio Conte te Interi a do ta kishit imagjinuar. Për momentin ngjason me dicka të pamundur, pasi trajneri italian po fluturon me Chelsea-in në Premier League dhe është duke udhëhequr Blutë e Londrës drejt fitimit të titullit kampion. Suksesi ndaj Arsenalit i shtroi akoma edhe më shumë rrugën drejt trofeut të Premier Leagues, Chelsea-it, që pas 24 javëve të para nuk ka rivalë në kampionatin anglez teksa kryeson me 9 pikë avantazh ndaj Tottenham-it ndjekës, ndërkohë që ka patur edhe kalendarin më të vështirë deri në këtë periudhë. Paraqitjet e Chelsea-it me Conten në drejtim kanë mahnitur pronarët kinezë të Interit, me grupin Suning që ka nisur nga puna për të bindur 47-vjecarin nga Lecce të rikthehet në Itali.

Lajmi i bujshëm, publikohet nga e përditshmja torineze Tuttosport, sipas të cilës Zhang Jindong është gati ta mbulojë në ar Conten, në mënyrë që ai të pranojë ofertën e klubit zikaltër. 60 milionë Euro për një kontratë 4-vjecare pritet ti ofrojnë kinezët e Interit, ish trajnerit të përfaqësues italiane, ndërkohë që Conte do të ketë në dispozicion edhe 400 milionë Euro për ti shpenzuar në merkato. Shifra të cmendura këto që tregojnë për potencialin e madh ekonomik që zotërojnë pronarët e rinj të Interit. Për momentin kalimi i Contes te Interit mbetet thjeshtë një ëndërr pasi italiani ka vetëm pak kohë që ka marrë drejtimin e Chelsea-it dhe vështirë se do të largohet nga Blutë e Londrës në përfundim të këtij sezoni, por në futboll kurrë mos thuaj kurrë, sidomos kur bëhet fjalë për të tilla shifra.