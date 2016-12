Ibrahimovic: Ja ku ndryshojnë dy Ronaldo-t

Gjatë dy dekadave të fundit në futbollin botëror kanë spikatur dy Ronaldo, Luiz Nazario De Lima i njohur me nofkën “Fenomeni” dhe Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ylli aktual i Realit të Madridit. Braziliani dhe Portugezi kanë të njëjtin emër dhe mbeten ndër më të mirët në historine e futbollit, megjithatë nuk janë të njëjtë për nga stili i lojës. Sigurisht që CR7 ka fituar më shumë trofe dhe ka qenë me fat pasi nuk e kanë përndjekur dëmtimet e rënda, sikurse ndodhi me brazilianin, por Ronaldo Fenomeni mbetet i vecantë. I këtij mendimi është edhe Zlatan Ibrahimovic, i cili ka të lehtë ta bëjë diferencën me të dytë por edhe Ronaldinhos.

“Mendoj që Ronaldo Fenomeni ka qenë më i miri. Për mendimin tim, ka qenë një shembull i futbollit. Gjithcka që ai bënte thjesht të linte me gojë hapur. Mënyra se si driblonte dhe vraponte, është e papërsëritshme. Ronaldo braziliani ishte natyral, ka lindur për të qenë i tillë. Mënyra e tij e të luajturit ishte e lindur. Thjesht është unik.”

Suedezi vlerësoi edhe spektaklin që dhuronte Ronaldinho, me të cilin ka luajtur me të njëjtën fanellë, pikërisht te Milani.

“Unë dhe Roni kemi luajtur bashkë te Milani, por ai nuk ishte në ditët e tij më të mira. E dashuroja lojën e tij, mënyrën sesi vraponte me flokët e shkartisura. Kur donte, mund t’i driblonte kundërshtarët dhe i bënte që të dukeshin budallenj.”

Për Ronaldon, katër herë fituesin e “Topit të Artë”, Ibra ka një mendim tjetër.

“Me Ronaldon nuk kemi rastisur që të luajmë në të njëjtën skuadër. Ajo që ai bën është rezultat i një punë të madhe në stërvitje. Pra nuk është natyral.”

Edhe pse në moshën 35-vjecare, Ibrahimovic po tregon një nivel të lartë, cka do të thotë se do të luajë ndoshta edhe për disa vite të tjera karrierë në futboll.