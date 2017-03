Igli Tare, Drejtori Sportiv i Interit?!

Kush tha se dhe drejtuesit nuk janë në merkato, sidomos kur bëhet fjalë për një prej atyre drejtuesve që me pak shpenzime krijon një skuadër që shkon në Europë pothuajse cdo vit. Igli Tare, si futbollist në merkaton italiane ishte i kërkuar por dhe tani që ka lënë futbollin e ka veshur kostumin e drejtuesit sërish mbetet në treg. Sipas mediave italiane, Tare në verë mund të përfundojë jo jo më pak por te Interi dhe nuk bëhet fjalë për një lëvizje cfarë do por për një nga ato që vlen 300 milion euro, të cilat sigurisht nuk ështe se do të përfundojnë në xhepat e Iglit, pasi detyra e tij do të jetë t’i shpenzojë për ringritjen e zikaltërve.