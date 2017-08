Ikën nga Skënderbeu, Afrim Taku kthehet në Amerikë

Pas festës për kualifikimin në fazën “play off” të Europa League, rrugët e Skënderbeut dhe Afrim Takut janë ndarë. Klubi dhe mesfushori i dhanë fund bashkëpunimit me konsensus, edhe pse sipas marrëveshjes 28-vjeçari do të luante me skuadrën përgjatë gjithë angazhimeve në arenën ndërkombëtare.

Largimi i Afrim Takut lidhet me detyrimet e paraqitjes që futbollisti ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përsa i takon dokumentacionit për lejen e qëndrimit. Duke vlerësuar këtë situatë dhe faktin që familja e lojtarit jeton përtej Atlantikut, drejtuesit e Skënderbeut vendosën të pranonin kërkesën e mesfushorit për tu larguar.

Pas një sezoni mbresëlënës në aspektin individual me Tiranën, Taku firmosi me Skënderbeun për të luajtur vetëm në kupat e Europës. Nën urdhërat e trajnerit Ilir Daja, lojtari u aktivizua për 27 minuta në sfidën e turit të parë ndaj Sant Julias.

Në duelin e turit të dytë kualifikues përballë Kairat Almaty, Taku u aktivizua titullar në të dy ndeshjet, për një total prej 170 minutash në fushën e lojës. Përballë Mladá Boleslav, mesfushori ishte titullar në ndeshjen e parë, të humbur 2-1 në Republikën Çeke, ku u zëvendësua në min 67. Në sfidën e kthimit, ku Skënderbeu realizoi një përmbysje madhështore, Afrim Taku nuk luajti.

Në 10 minutat e fundit, trajnerin Daja zgjodhi ta mbante në stol dhe të aktivizonte Sebino Plakun, me sulmuesin që rezultoi zgjedhja e goditur, pasi realizoi golin e dytë për Skënderbeun, me korçarët që pas barazimit me shifrat e përgjithshme 3-3, u kualifikuan pas penalltive dhe tashmë do të luajnë ndaj Dinamos së Zagrebit.