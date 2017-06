Ilir Daja, trajneri më i suksesshëm në dy fazat e dyta të kampionatit

Skenderbeu nuk arritit të mbrojë titullin kampion, duke u dorëzuar për herë të parë pas 6 sukseseve radhazi, madje këtë edicion nuk arritit të fitonte as Kupën e Shqipërisë. Megjithatë korcarët kanë se me cfarë të krenohen, sidomos me dy fazat e dyta të kampionatit, kur drejtimin e skuadrës e mori Ilir Daja. Trajneri, të cilin Tirana e largoi në mbyllje të fazës së parë, rezulton të jetë më i suksesshmi i gjysmës së dytë të kampionatit që sapo përfundoi. Gjatë 18 javëve në krye të Skënderbeut, Daja e udhëhoqi ekipin duke synuar titullin deri në fund, madje po të mos ishin gabimet e gjyqtarit Enea Jorgji në sfidën direkte me Kukësin, gjithcka mund të vendosej në javën e fundit të kampionatit.

Në dy faza në drejtimin e korcarëve, trajneri krqyeqytetas regjistroi 12 fitore, 4 barazime dhe 2 humbje, njëra pikërisht ajo e kontestuar në Zeqir Ymeri, duke grumbulluar 40 pikë, më shumë se cdo rival. 39 pikë grumbulloi Kukësi i Ernest Gjokës në dy fazat e fundit, madje duke regjistruar dhe humbjen e vetme pikërisht në javën e 36, atëhere kur kampionati ishte mbyllur për verilindorët. Gjithashtu Ilir Daja arriti të diskutonte edhe finalen e kupës me Tiranën, sfidë të cilën e humbi pas kohës shtesë, duke e bërë të jashtëzakonshme ecurinë e Skënderbeut në dy fazat e dyta, pavarësisht shkurorëzimit si mbreterësha e futbollit shqiptar.