Inter “zbret në fushë”, ofron 5 mln në sezon për Jardim

Interi në kërkim të një trajneri. Për të rindërtuar skuaderën pronarët kinezë synojnë një emër me peshë për pankinën dhe largimi i Contes nga lista e objektivave ka detyruar drejtuesit të iketojnë një tjetër emër të njohur që gjatë këtij sezoni ka arritur të thyejë hegjemoninë e PSG në Francë. Bahët fjalë për timonierin e Monaco, Leonardo Jardim, i cili ndërtoi një skuadër të bukur për t’u parë por edhe rezultative në fushën e lojës dhe këtë e tregojnë arritjet e tij, gjysmëfinalet e Champiuons dhe njëra dorë tek titulli kampion. Sipas gazetës “Le Parisien”, Jardim po bëhet gati për të festuar titullin në principatë por njëkohësisht po mendon edhe largimin për të bërë hapin e madh të karrierës.

Ai është një nga shumë emrat që Interi po ndjek me vëmendje por gjatë orëve të fundit ka fituar ndjeshëm terren. Mes përfaqësuesve të trajnerit dhe drejtuesve të skuadrës milaneze ka pasur një kontakt të parë për të studiuar terrenin dhe sipas gazetës franceze, zikaltërit janë gati t’i ofrojnë një kontratë faraonike me 5 milionë Euro në sezon. Trajneri që këtë sezon është zgjedhur edhe si drejtuesi më i mirë i Ligue 1 ka një kontratë që e lidh me Monaco deri në vitin 2019, por ky nuk rezulton një problem për klubin italian që synon të paguajë milionat e kërkuara nga pronarët rusë të Monaco për ta lënë të lirë portugezin.