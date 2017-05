Interi i thotë lamtumirë Europës, kriza nuk ka fund

Interi lan duart me Europën në mënyrën më të keqe të mundshme. Nën kontestimin e ashpër të tifozëve ultras, skuadra zikaltër zhytet në mediokritet pasi u mposht edhe nga Sassuolo brenda në San Siro me rezultatin 1-2, duke pësuar humbjen e 4-t rradhazi në Serinë A dhe të 6-tën në 8 ndeshjet e fundit, në të cilat Interi ka patur ecurinë e një skuadre të denjë për tu rrëzuar nga kategoria. As ndryshimi në stol nuk solli asgjë të re te skuadra zikaltër pasi largimi i Piolit dhe marrja e drejtimit të ekipit nga Stefano Vecchi u shoqërua me një tjetër disfatë të rëndë. Kualifikimi në Europa League tashmë ngjason me një mision të pamundur për Interin që 2 javë përpara fundit të kampionatit pozicionohet në vendin e 8-të, me 4 pikë më pak se Milani. Vërrshëllimat e tifozëve ultras në drejtim të futbollistëve dhe drejtuesve të klubit nisën që në momentin që lojtarët dolën në nxemje, ndërsa banderolat dhe koret ishin vërtet ofenduese, me tifozët që lanë stadiumin që në minutën e 20-të të sfidës.

Interi në fakt e nisi më mirë ndeshjen por nuk kishte rrezikshmërinë e duhur përpara portës, në të 28-tën shtylla i mohoi golin kapitenit Icardi, që bashkë Consiglin rrezikuan dëmtimin në atë episod. Në mometin më të mirë të zikaltërve, Sassuolo ndëshkoi vendasit me një kundërsulm të shpejtë me Iemmellon që i asistuar nga Berardi mposhti sllovenin Handanovic. Në pjesën e dytë Vechi bëri dy ndryshime në formacion duke hedhur në fushë, Ansaldin për Nagatomon dhe Eder për Joao Marion. Por në të 50-tën skuadra e Di Francescos shënoi edhe golin e epërsisë së dyfishtë, sërish me Iemmellon që kompletoi mesditën e tij perfekte. Goli i Eder në të 70-tën vljeti vetëm sa për ta bërë më interesante sfidën sepse në San Siro, Interi nuk mundi të evitonte dot humbjen duke u zhytyr kështu në një krizë nga e cila e ka të pamundur të dalë.