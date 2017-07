Interi mposht Bayern Munich

Inter fitoi ndeshjen e dytë në International Champions Cup duke mundur Bayernin me rezultatin 0-2 falë dy golave të Ederit, që ishte protagonist i përballjes së zhvilluar në Singapor.

Skuadra e Spallettit tregoi përmirësime të ndjeshme nga takimet e fundit duke luajtur në mënyrë të kujdesshme dhe duke shfrytëzuar mbi të gjitha kundërsulmin që solli dhe golin e parë zikaltër në të 8-tën me Ederin që ju shkëput mbulimit të Felix Goetzes. Bayern u pa disi konfuz në lojë me Interin që luajti mirë sidomos në mbrojtje ku nuk lejoi asnjë hapësirë dhe në të 30-tën me një zbritje në të majtë gjeti dhe golin e 0-2 sërish me Eder, këtë herë pas një pasimi të Perisicit.

Dy minuta më pas Ancelotti humbi dhe shërbimet e Ribery që u largua nga fusha me ndihmën e stafit mjekësor ndërsa në pjesën e dytë pavarësisht dhe hyrjes së Muller, Sanches apo Martinez rezultati nuk ndryshoi me bavarezët që bënë shumë pak për të kërkuar golin dhe 1 javë përpara sfidës me Dortmund në Superkupë duket disi shqetësuese forma e tyre, ndërsa Inter në 2 ndeshje ka arritur dy fitore dhe për më tepër pa pësuar asnjë gol.