Interi prenoton Spallettin në pritje të Contes

Walter Sabbatini drejtori i ri i zonës teknike te Interi do të mbërrijë në fillimin e kësaj jave në Milano, për tu njohur nga afër me planetin zikaltër dhe për tu prezantuar zyrtarisht në Appiano Gentile. Sabatini do të projektojë edhe hapat që do të ndërrmarrë Interi. Fillimisht duhet gjetur trajneri i ri përpara se të mendohet për merkaton. Në pritje të një përgjigjeje përfundimtare nga Antonio Conte, Interi ka prenotuar Lucianno Spallettin i cili është në skadencë kontrate me Romën dhe do të ishte i gatshëm të merrte drejtimin e klubit milanez. Dy alternativa të tjera për Sabatinin janë Maurizio Sarri dhe Massimiliano Allegri, por duket një mision i pamundur që ndonjëri prej tyre të largohet nga skuadrat aktuale. Përsa i përket merkatos Sabatini ka vënë në shënjestër, mesfushorin e Lyonit Toliso, por edhe dy mbrojtësit e Romës, gjermanin Rudiger dhe brazilianin Emerson Palmieri, pa harruar këtu Radja Nainggolan-in dhe Kevin Strottman-in që kërkohen prej kohësh nga Interi. Murillo, Brozovic, Kondogbia e Joao Mario mund ti interesojnë Romës dhe mund të përfshihen në ndonjërën prej marrëveshjeve. Ndërkohë Interi duhet të arkëtojë nga shitjet rreth 30 milionë Euro përpara, 30 Qershorit për të evituar fair play-in financiar. Për kroatin Ivan Perisic, Paris Saint Germain është i gatshëm të ofrojë deri në 55 milionë Euro.