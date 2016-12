Isco tremb Realin, shtyn rinovimin me Madrilenët

Isco shtyn rinovimin me Realin e Madridit. E ardhmja e mesfushorit të Los Blancos vazhdon të mbetet në dilemë. Palët kanë nisur bisedimet, në një marrëveshje paraprake futbollistit i është ofruar rinovimi deri më 2018. Dëshira e mesfushorit është të qëndrojë tek Reali, por më parë kërkon të dijë planet e klubit në lidhje me aktivizimin e tij. Në 26 takime të luajtura në total ai është aktivizuar në vetëm 17 prej tyre. Në 12 ndeshje ai ka nisur si titullar dhe vetëm 2 ka arritur të zhvillojë 90 minuta të plota,konkrtetisht kunder Betis dhe Alaves. Në total ai ka luajtur 916 minuta.

Shumë pak për një mesfushor i cili sezonin e kaluar ishte i teti në renditjen e futbollistëve me më shumë minuta të luajtura, plot 2.627. E qartë se këtë vit për trajnerin Zidane, Isco nuk është më një element edhe aq i rëndësishëm. Ndërkohë që edhe vetë 24-vjecari nuk ka ndërmend të presë gjatë, pasi ai është në dijeni që numri i skaudrave që kërkojnë të kenë në dispozicion shërbimet e tij është i madh. Nga ana tjetër largimi mund të vijë pasi Isco kërkon të jetë pjëse e Kombëtares Spanjolle për Botërorin Rusi 2018. Në Itali janë tre skuadra që kanë shfaqur hapur interesin e tyre. Juventusi prej kohësh ka nisur bisedimet me menaxherin e lojtarit, ndërkohë që në garë është futur Interi e Milani. Në Angli Tottenaham edhe Man.City gjithashtu janë në garë për spanjollin. Në tjetër faktor shumë i rëndësishëm në lidhje me të ardhmen e Isco është edhe shoku i tij skuadrës James Rodriguez. Nëse kolumbiani largohet atëherë mesfushori do të ketë më shumë hapësira në formacion. Gjithsesi e ardhmja për Isco-n vazhdon të mbetet në dilemë.