Italia kalon Uruguajin 3-0

Italia nuk zhgënjen në testin e parë miqësor të qershorit kundër Uruguajit. Skuadra e Gianpiero Venturas kaloi lehtësisht 3-0 Uruguajin në një test nga i cili skuadra e kaltër mori disa sinjale pozitive. Skuadra e Venturas e nisi ndehsjen me një formacion të vecantë 4-2-2-2 ku Candreva e Insigne vepronin pas krahëve të Immobiles e Belottit, ndërsa në krahun tjetër, Oscar Tabarez zgjodhi të hidhte në fushë një formacion eksperimental. Ndeshja e luajtur në fushën asnjëanëse të Nice nisi me një autogol të shpejtë të Gimenez në portën e tij që në minutën e 7.

Ndeshja rrodhi e qetë dhe trajnerët në të dyja krahët hodhën në fushë shumë lojtarë që mendojnë se do t’u shërbejnë në të ardhmen, por goli i dytë erdhi nga një njohje e vjetër, italo-braziliani Eder që 8 minuta nga fundi u tregua i saktë përpara portës së Uruguajit pas finalizimit të gabuar të Gabiadinit.

Në fundin e ndeshjes ishte El Sharaëy ai që fitoi një 11 metërsh për të kaltërit dhe De Rossi nuk gaboi nga pika e bardhë.