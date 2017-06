Ja arbitrat për skuadrat shqiptare

Skuadrat shqiptare në Europa League kanë njohur arbitrat që do të vendosin drejtësi. Të panjohur, me mungesë eksperience dhe tepër të rreptë, ky është përshkrimi i gjyqtarëve që do të kenë Partizani, Skënderbeu, Tirana, Prishtina dhe Shkëndija. Në Selman Stërmasi do të jetë Uellsiani Bryn Markham Jones që do të vendosë drejtësi në sfidën Partizani – Botev Plovdiv. Kjo është ndeshja e dytë për të në kompeticionet e Uefas për klube, teksa në të vetmin takim që ka gjykuar ka nxjerrë 4 herë kartonin e verdhë. Gjithashtu Jones njihet edhe për faktin se ka gjykuar dy herë 17 vjecarët e Shqipërisë në turneun eleminator për europianin e kësaj grupmoshe në tetorin e vitit 2016. Në sfidat e luajtura në Itali janë regjistruar dy humbje për djemtë e Mustedanagic ndaj Serbisë dhe Maqedonisë. Në Korcë do të jetë Irlandezi Robert Hennesy që do të gjykojë sfidën Skënderbeu – Sant Julia. 26 vjecari ka patur një rritje të jashtëzakonshme në karrierë, teksa në janar të këtij viti ka marë stemën e Fifas. Për të ky do të jetë debutimi në kompeticionet e Uefas për klube. Një kroat do të gjykojë Tiranën në përballjen e parë me Macabi Tel Aviv, takim i cili do të zhvillohet në Netanja. 34 vjecarit Tihomir Pejin i është besuar bilbili i këtij dueli, një gjyqtar që ka edicionin e tij të tretë në Uefa Europa League. Në 16 ndeshejt e fundit ndërkombëtare Tihomir Pejin ka dhënë 4 penallti duke nxjerrë edhe 5 kartona të kuq. Aleksander Golubevs është emri i bilbilit që do gjykojë Prishtinën në transfertën e Norkoping. 36 vjecari nga Letonia nuk ka karrierë të pasur ku më së shumti ka marë pjesë në turnetë e moshave si dhe në rolin e gjyqtarit të katërt në ndeshejt e Europa League. Shkëndijën e Tetovës në përballjen e parë me Dacian do ta gjykojë një 34 vjecar nga Polonia. Krzysztof Jakubik është emri i arbitrit që nuk duket të ketë eksperiencë të mjaftueshme në kompeticionet e Uefas për klube.