Ja cilat janë sekretet e Juventusit

Me fitoren 0-2 ndaj Cagliarit në Sant Elia, Juventusi hodhi një tjetër hap të sigurtë drejt fitimit të titullit të 6-të kampion radhazi, një rekord absolut ky për kampionatin italian. Kur mbeten edhe 14 javë deri në përfundim të sezonit, bardhezinjtë e Allegrit kryesojnë me 7 pikë avantazh ndaj Romës së vendit të dytë dhe 9 ndaj Napolit të vendit të tretë. Askush nuk mund t’ia heqë dot nga duart këtë titull këtij Juventusi që në 2017-tën është vërtet i frikshëm. Ajo humbje ndaj Fiorentinës ishte thjesht një aksident sepse piemontezët menjëherë pas asaj disfate kanë reaguar me 5 fitore rradhazi në Serinë A.

Por cilat janë sekretet e këtij Juventusi që për momentin nuk ka rivalë në kampionatin italian? Moduli i ri i lojës 4-2-3-1 i ka dhënë një tjetër dimension skuadrës, por kurrësesi nuk duhen harruar meritat një super Gonzalo Higuain dhe të një mbrojtjeje shumë solide. Fitorja 2-0 në fushën e Cagliarit e ka cuar në 5 numrin e ndeshjeve pa pësuar gol, një tregues i qartë ky se e gjithë skuadra ka gjetur ekuilibrin. Megjithatë ai që qëndëron mbi të gjithë të tjerët është Gonzalo Higuain autori i 8 golave në Serinë A gjatë vitit 2017.

Askush nuk ka shënuar më shumë se El Pipita në kampionatet kryesore të Europës në këtë vit të ri. Edinson Cavani kryegolashënuesi i Ligue 1 me 25 gola në total ,është ndalur në kuotën e 7 finalizimeve në 2017-tën, ndërsa Luis Suarez, shënuesi më i mirë i La Ligas nuk ka realizuar më tepër se 6 gola. Nëse edhe Paulo Dybala do të shënojë me të njëjtën frekuencë si sezonin e kaluar, ky Juventus mund të shkojë larg edhe në Champions League sepse në Serinë A, me një Higuain në formë të tillë, titulli i 6-sht kampion rradhazi në Serinë A, mund të konsiderohet thjeshtë një formalitet për bardhezinjtë e Massimiliano Allegrit.