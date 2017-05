Ja si është situata e kampionateve në Europë

Europa është në sprintin final. Mungojnë vetëm pak javë që kampionatet më të rëndësishme në kontinentin e vjetër të ulin siparin për edicionin futbollistik 2016-2017. Shumë dilema janë zgjidhur por ka edhe nga ato liga që fatet e titullit kampion do të vendosen vetëm në ndeshjet e fundit. Në Spanjë, është Barcelona që kryeson me pikë të barbarta me Realin e Madridit, por në krahasim me blaugranat Los Blancos kanë një ndeshje më shumë për të luajtur pikërisht sfidën e prapambetur ndaj Celta Vigos dhe titulli i La Ligas është plotësisht në dorë të skuadrës së Zidane, me Realin që do ti mjaftonte të merrte 7 pikë në këto 3 ndeshje për të fituar një trofe që i mungon që nga sezoni 2011-2012. Në Champions League ka siguruar kualifikimin edhe Atletico e Madridit ndërsa është shumë pranë edhe Sevilla. Përsa i përket golashënuesit më të mirë të kampionatit spanjoll Messi kryeson klasfikimin me 35 finalizime.

Në Angli, Chelsea i Antonio Contes në 3 ndeshjet e fundit ka nevojë për vetëm një fitore për tu shpallur kampion. Suksesi i Bluve të Londrës ndaj Middlesborough, që u shoqërua me humbjen e Tottenhamit në derbin ndaj West Hamit, ia ka thjeshtësuar rrugën Chelsea-it. Me renditjen aktuale në Champions League do të shkojë skuadra e Pochettinos që ka siguruar kualifikimin në fazën e grupeve, ndërsa Liverpooli dhe Manchester City po rivalizojnë mes tyre për vendin e 3-të dhe 4-t, por në garë mbeten edhe United e Arsenali. Në Championship janë rrëzuar Sunderland dhe Middlesborough, ndërsa Lukaku është kryegolashënues me 24 gola. Në Itali, Juventusi me një barazim ndaj Romës ndeshjen e ardhshme do të shkruante historinë sepse do të fitonte matematikisht titullin e 6-sht kampion rradhazi. Roma me Napoli kanë siguruar pjesëmarrjen në Champions për sezonin e ardhshëm por po diskutojnë mes tyre vendin e 2-të dhe të 3-të, ndërsa kanë rënë zyrtarisht në Serinë B, Pescara e Palermo ndërsa rrezikon shumë dhe Crotone. Kryegolashënues është Edin Dzeko me 27 gola.

Në Gjermani Bayerni fitoi titullin e 5-t rradhazi, 3 javë përpara fundit ndërsa Leipzigu surpriza e këtij sezoni ka zënë vendin e dytë. Në Champions janë kualfikuar edhe Dortmundi e Hoffenheimi, por këto dy skuadrat do të diskutojnë mes tyre deri në javën e fundit, vendin e 3-t, që të con direkt në fazën e grupeve. Këpuca e Artë është një garë dyshe mes Aubameyang dhe Lewnadowskit që kanë realizuar nga 28 gola. Në Francë,Monaco ka nevojë për vetëm 1 fitore në 3 ndeshje për të rrëzuar Paris Saint Germain-in nga froni, pavarsisht se kampionët në fuqi të Ligue 1 kanë në gjirin e tyre golashënuesin më të mirë Edinson Cavanin, autorin e 33 golave. Në Russi, Spartaku i Moskës i ish ndihmësit të Antonio Contes, Massimo Carreras ka fituar titullin, Cska-ja me Zenitin ndërkohë po luftojnë mes tyre për një vend në Champions.

Në Portugali, Benfica është shumë pranë mbrojtjes së titullit pasi ka 5 pikë avantazh ndaj Portos, në kualifikueset e Championsit shkon Sportingu i Libsonës. Në Ukrainë titullin e ka fituar Shakthar Donetsk që ka lënë pas Dynamon e Kievit. Në Belgjikë Anderlechti tre javë përpara fundit ka 4 pikë avantazh ndaj Club Brugge-it. Në Turqi gara është hapur më shumë se kurrë sepse Besiktasi që kryeson tashmë ka vetëm 2 pikë avantazh ndaj Istanbul Baskasehir dhe deri në fund janë edhe 4 javë për tu luajtur.