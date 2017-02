James Rodriguez shuan zerat per te ardhmen e tij, qe sipas mediave sportive eshte larg Realit te Madridit.

Kolumbiani nuk eshte titullar fiks ne formacionin e Zidane dhe per kete arsye shpeshhere eshte aluduar per largimin e lojtarit nga “Los Blancos”. Megjithate James nuk eshte i ketij mendimi, pasi 25-vjeçari pohon se e sheh veten per nje kohe te gjate ne “Santiago Bernabeu”. Mesfushori shton se Reali eshte nje klub i madh, dhe se gjithmone ka enderruar te jete te “Galaktiket”.