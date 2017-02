James vendimtar në fitoren e Cavs ndaj Wizards

Garë e cmendur në “Verizon Center” mes Washington Wizards dhe Cleveland Cavaliers, me kampionët në fuqi të NBA që triumfuan në shtesë 135-140, duke ndalur ecurinë prej 17 fitoreve radhazi të Wizards në shtëpi. Vendimtar koshi i Lebron James, që e coi ndeshjen në shtesë pas barazimit 120-120. Në fund falë Kevin Love e Lebron James që realizuan respektivisht 39 dhe 32 pikë, Cavs triumfuan me 5 pikë diferencë. Mbreti James shënoi edhe një rekord personal me 17 asiste në një ndeshje. I jashtëzakonshëm Bradley Beal i Wizards me 41 pikë, por që nuk i mjaftuan skuadrës së tij për të mposhtur Cleveland.

Ecuri e pabesueshme për Miami Heat, që siguroi fitoren e 11-të radhazi në parketin e Minessota Timberwolves. 113-115 përfundoi sfida në “Target Center”, ku shkëlqeu Goran Dragic me 33 pikë dhe 9 asiste, duke zhvlerësuar paraqiten e yllit të vendasve, Towns, që shënoi 35 pikë dhe rikuperoi 8 topa nën tabelë. Këtë radhë Russel Westbrook me 27 pikë, 9 asiste dhe 18 ribaund nuk i mjaftoi Oklahoma City Thunder, që u mposht 93-90 në parketin e Indiana Pacers, që siguroi fitoren e 29-të sezonale.

Toronto Raptors fitoi ndeshjen e dytë radhazi falë formës së DeRozan, që realizoi 31 pikë në suksesin 118-109 ndaj Los Angeles Clippers. Në radhët e kalifornianëve më i miri rezultoi Griffin me 26 pikë, 11 asiste dhe 11 ribaund.

Në takimet e tjera të mbrëmjes Denver Nuggets iu imponua 110-87 Dallas Mavericks, Los Angeles u thye 121 – 107 në “Madison Sqauare Garden” nga New York Nicks, Chicago Bulls mposhti 112-107 në transferë Sacramento Kings, Utah Jaz fitoi 95 – 120 ndaj Atlanta Hawks, San Antonio Spurs zhvilloi një ndeshje të dobët ndaj Memphis Grizlies duke u moposhtur 89-74, ndërsa New Orleans Pelicans gjunjëzoi 111-106 Phoenix Suns. Fitore edhe për Detroit Pistosn, që kaloi lehtësisht 113 – 96 Philadelphia 76-ers.