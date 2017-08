Jashanica: Skënderbeu do të luftojë për kualifikimin

Skënderbeu projektohet drejt fazës “play off” në Europa League. Shanset e korçarëve për të kaluar Mlada Boleslav në turin e tretë kualifikues janë të mëdha, edhe sepse pas humbjes 2-1 në ndeshjen e parë, skuadrës së Ilir Dajës do ti mjaftonte një gol. I rikthyer nga dëmtimi dhe gati të vihet në shërbim të skuadrës, mbrojtësi Bajram Jashanica kërkon modesti dhe angazhim maksimal, ndërsa ka besim te grupi.

“Shanset për tu kualifikuar? Shanset janë 50 me 50. Nuk duhet të harrojmë që me një gol e kemi kualifikimin në dorë. Por, nuk duhet të harrojmë që edhe kundërshtari ka potencialin e vet. Ne duhet të luftojmë siç bëm në dy ndeshjet me Kairatin. Duhet të japim gjithçka që kemi në fushë. Kemi një grup shumë të mirë dhe besoj që do t’ia dalim. Duhet të bëjmë punën më të mirë dhe të zbatojmë detyrat që na kërkon trajneri për të arritur suksesin dhe të shkojmë më lart.”

Jashanica sqaroi edhe faktorin që solli disfatën e javës së kaluar në Çeki, që nuk lidhet me shpërqendrimin apo nënvlerësimin e kundërshtarëve.

“Shpërqendrim, nënvlerësim apo presioni i madh? Ka qenë pak edhe lodhja e kësaj periudhe tre javore. Edhe kundërshtari kishte ritëm më të lart se ne, por tashmë do të hyjmë më të fort.”

Në përgatitjet për ndeshjen e kësaj të enjteje në orën 20:00 në “Elbasan Arena”, te Skënderbeu kanë punuar për të evituar gabimet e sfidës së parë.

“Qe një pjesë e dobët loje, që duhet ta harrojmë shpejt. Në pjesën e dytë ndryshuam, shënuam edhe gol, por fatkeqësisht pësuam golin e dytë shumë shpejt. E kemi analizuar shumë mirë atë që bëm pjesën e parë dhe të përmirësojmë të gjitha gabimet. Jemi duke punuar në atë drejtim dhe besoj që në ndeshjen e kthimit në Elbasan do të paraqitemi më mirë.”