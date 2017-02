Java e 20 luhet të Dielën dhe të Hënën

Java e 20 e Kategorisë Superiore do të startojë këtë fundjavë por dy prej 5 takimeve do të zhvillohen të Hënën. Federata Shqiptare e Futbollit bën me dije se 3 nga 5 takimet e këtij raundi do të zhvillohen të dielën dhe java do të nisë me sfidën Laçi-Tirana që do të luhet të dielën në orën 14:00 në stadiumin e qytetit të Laçit. Një tjetër sfidë interesante që do të luhet po në këtë orë është edhe ajo mes Kukësit dhe Teutës. Kryesuesit do të presin në “Zeqir Ymeri” skuadrën e drejtuar nga Gugash Magani.

Po të dielën por 3 orë më pas do të startojë ndeshja Partizani-Vllaznia. “Të kuqtë” do të debutojnë si pritës në stadiumin “Selman Stermasi” pas marrëveshjes së arritur me klubin e Tiranës. Ndërkohë, të Hënën në Vlorë, Flamurtari do të presë Luftëtarin në orën 17.00. Një tjetër sfidë që do të luhet në datën 6 Shkurt është edhe ajo mes Korabit të vendit të fundit dhe Skënderbeut. Federata Shqiptare e Futbollit nuk ka konfirmuar ende vendin se ku do të luhet kjo sfidë por nëse klubi dibran nuk merr “dritën jeshile” për të luajtur në stadiumin e qytetit të Peshkopisë, atëherë drejtuesit duhet të gjejnë një destinacion të ri.