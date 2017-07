Jorgji, gjykim pozitiv në Europa League

Tjetër paraqitje pozitive e arbitrave Shqiptarë në kompeticionet Europiane, vecanërisht e kryesorit Enea Jorgji, që i ndihmuar nga Egin Dodaj dhe Ilir Tartaraj me gjyqtar të katërt Juxhin Xhajën drejtuan ndeshjen mes Arka Gdynia dhe Midtjylland në raundin e tretë të Europa League. Një ndeshje me përgjegjësi kjo përballë 15 tifozëve të Gdynias për kryesorin Jorgji, i cili është njëkohësisht edhe arbitri i vetëm në vend që mban stemën e FIFA-s. Edhe pse një takim jo i lehtë, me shumë ritëm, Jorgji ia doli ta drejtonte me kompetencë duke rezultuar i saktë në vendimet e tij në një ndeshje që përfundoi 3-2 për sa i përket rezultatit, ndërsa në aspektin e arbitrimit u dhanë në total 26 faulle, ndërsa Enea Jorgji u detyra të nxjerrë dy herë kartonin e verdhë si dhe akordoi një 11 metërsh në minutën e 36 të takimit, kur portieri i Midtjylland, Hansen ndaloi në mënyrë të parregullt futbollistin e skuadrës polake Kun.

Penalltia e sinjalizuar nga asistenti i dytë dhe e akorduar më pas nga Jorgji, ishte moment pozitiv në aspektin e bashkëpunimit mes gjytarëve. Jorgji më pas nuk ndau të njëjtin mendim për sa i përket pretendimit të vendasve për ndëshkimin e portierit edhe me karton, me arsyetimin se gardiani i portes luan për të kapur topin dhe nuk ka si qëllim të pengojë kundërshtarin në mënyrë të parregullt. Takimi mes Arka dhe Midtjylland ishte i dyti i kaluar me sukses nga Enea Jorgji në kompeticionet europiane të kësaj vere pas atij në ndeshjen e raundit të dytë kualifikues të Championsit mes Bate Borisov dhe Alashkert, ndeshje që i kanë shërbyer arbitrit 32-vjecar për të rritur koeficientin e tij të vlerësimit në kompeticionet ndërkombëtare, ku pritet të marrë edhe drejtimin e një ndeshjeje të eliminatoreve të Botërorit “Rusi 2018” në fillim të muajit shtator.