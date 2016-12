Josa: Bëjmë merkato, jemi ende në garë për titull

Tirana edhe pse e përgjysmuar në organikë ende nuk i ka mbyllur përgatitijet për 2016. Me pjesën më të madhe të titullarëve të larguar pranë familjeve të tyre, trajneri Mirel Josa ka preferuar të punojë me të rinjtë, të cilët pretendojnë një vend në skuadrën e parë.

“Nuk dua që periudha e pushimeve të jetë e gjatë, megjithëse shumë lojtarë kanë marrë leje për të shkuar pranë familjeve të tyre. Plus që në këto stërvitje të fundvitit dua të shoh edhe ata lojtarë që rinj që kanë pretendime për të qenë pjesë e skuadrës së parë apo për më shumë minuta.”

Rezultatet e arritura gjatë muajit dhjetor e kanë distancuar Tiranën nga tri skuadrat kryesuese, por Josa nuk heq dorë nga ovjektivi madhor, edhe pse këmnëgul se skuadra e tij duhet të bëjë llogaritë vetëm me ndeshjen e radhës.

“Objetivi i Tiranës është ndeshje e radhës. Në bazë të rezultateve që do të arrijmë do të kemi objektivat tanë. Titulli? Skuadrat kryesuese nuk janë shumë larg, me dy rezultate pozitive situata mund të ndryshojë menjëherë, megjithatë e përsëris nuk duhet të shohim takimin e radhës.”

Nevoja për lojtarë cilësorë sidomos në fazën sulmuese i detyron drejtuesit bardheblu të hyjnë në merkato, mirëpo trajneri kryeqytetas parajmëron se ndryshimet do të jenë të vogla.

“Tirana ka nevojë për thellësi dhe kur e them këtë nuk e kam fjalën për elemëntë që përshtaten në role të ndryshme, por për futbollistë që na bëjnë të mos i ndiejmë mungesat qoftë për pezullime apo për arsye dëmtimesh. Megjithatë ndryshimet do të jenë të vogla.”

Tregu i huaj mbetet i kushtëzuar për Tiranën për faktin se atkualisht ka 6 lojtarë afrikanë në organikë, me dy prej të cilësve Josa zbulon se do të kërkohet ndërprerja e marrëdhënieve kontraktuale, por pa i zbukuar emrat.

“Ne kemi gjashtë lojtarë afrtikanë në kontratë dhe nuk mund të marrim të tjerë, sepse ka kosto financiare për klubin. Nëse katër prej tyre e kanë konfirmuar veten për vazhdimësinë me dy prej tyre duhet të presim se cfarë do të ndodhë. Nuk mund të përmend emra, pasi varet nga bisedimet që do të ketë klubi me ta.”