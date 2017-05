Trajneri i Tiranës, Mirel Josa u prenoncua në këtë mënyrë për SuperSport, pas fitores 2-0 me Korabin në “Selman Stërmasii”

Mirel Josa:“Fituam lojën, por jo se jam i kënaqur me lojën e zhvilluar. 3 pikët na duheshin me patjetër. Më vjen turp që Tirana është në këtë pozitë. Fitorja ndaj Korabit nuk do të thotë që problemet te Tirana janë sheshuar. Kupa e Shqipërisë? Mua si Mirel s’më intereson. Më intereson mbijetesa në kampionat. Dua ta shoh skuadrën sa më lart në klasifikim dhe të shpëtuar.”