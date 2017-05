Josa: Duhet të qetësoj ekipin. Daja: Na duhej vetëm fitorja

Mirel Josa foli për mikrofonin e Supersport, pas humbjes së Tiranës ndaj Skënderbeut:

Mirel Josa: “Kishim peshën e klasifikimit që nuk na lejonte të luanin të qetë. Jam shumë i kënaqur me pjesën e parë, duhet të shënonim. Në pjesën e dytë presioni u rrit, pastaj u vendos me 11 e dhënë apo atë të padhënë për ne. E kam thënë edhe herë të tjera, duhet ta qetësojmë skuadrën për ndeshjen me Luftëtarin, dhe pastaj të shohim takim tjetër. Që pas humbjes me Vllaninë kam qenë shumë i dyshimtë. Kisha nervat me Teqjen, mund të na penalizonin kartonët, nuk do të luajë në ndeshjen e ardhshme. Reagova ndaj njerëzve të Federatës. Duhet të jemi të qetë. Për rastin e fundit edhe lojtarët e Skënderbeut më thanë se ishte penallti.”

Nga ana tjetër, i kënaqur për pikët e marra shfaqet trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, që gjithsesi nuk i kurseu disa kritika ndaj skuadrës:

Ilir Daja: “Edhe me Vllazninë edhe në këtë takim presioni ishte shumë i madh, sepse na nevojitej vetëm fitorja. Nuk duhet të kishim shkuar në situata të vështira në kohën shtesë. Kemi patur organikë të reduktuar. Ka qenë një shpërndarje jo e mirë gjeometrike në pjesën e parë, që bëri të mos kishte hapësira në sulm. Edhe pse morën gjerësinë në pjesën e dytë, nuk bëmë mirë në sulm duke mos e mbështetur sa duhet Salihin. Edhe James nuk ishtë në ditën e vet më të mirë, luajti shumë poshtë. Arbitrat e huaj nuk janë më të mirë se tonët, por na duhen për ta administruar lojën pa presion. Nuk ua di për nder arbitrave, si na janë mohuar 11-metersha ndoshta na është e dhënë.”

Për “Gol pas Goli” foli edhe Kristi Vangjeli:

Vangjeli: “Ne e dinim që Tirana do të vinte për të marrë pikë, për ne ishte letra e fundit për kampionatin. Nuk kishim rrugë tjetër vec fitores dhe ia dolëm mbanë.”