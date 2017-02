Josa: Nuk jam nën presion, Starova: E merituam fitoren

Trajneri i Tiranës Mirel Josa nuk preferoi të diskutonte vendimet e arbitrit Kridens Meta në përfundim të derbit.

” Ato gjëra i vendos arbitri nuk është problemi pse u bë goli në atë formë. Ishte dhe faji jonë sepse nuk duhet të humbisnim topin dhe ti shkaktonim faull Partizanit duke ditur sa të rrezikshëm janë ata në goditjet standarte dhe në lojën në ajër. Nuk jam i kënaqur me lojën që zhvilluam në pjesën e dytë sepse në pjesën e parë u shfaqëm disi më mirë.Unë nuk jam i kënaqur për mënyrën sesi ne i pësuam golat sepse edhe pse nuk luajtëm keq, pësuam gola të thjeshtë që duhet ti evitonim. Kemi 4 humbje rradhazi dhe nuk po kalojmë një moment të mirë, 4 humbje janë shumë, por unë nuk ndiej veten në presion. Tani medojmë për ndeshjen e rradhës”.

I kënaqur me fitoren dhe me paraqitjen e skuadrës së tij, trajneri i Partizanit, Sulejman Starova.

” Derbi dihet se cfarë prodhon, prodhon tension kërkon mobilizim. Ishim ndryshe nga Tirana sepse Tirana ishte mobilizuar vetëm për derbin ndërsa ne duke parë objektivat që kemi e donim me cdo kusht këtë fitore, sepse na ndihmon për objektivat tona. Luajtëm më mirë se Tirana kishim grintë, dëshirë dhe përvec atij gabimi në rastin e golit bëmë një lojë më të mirë se kundërshtari dhe mendoj se e merituam fitoren. Nqs se krahasoni me kundërshtarët nuk mendoj se rivalët tanë po luajnë më mirë se ne. Sukaj? Po stërvitet intensivisht, jo me program skuadre.

Idriz Batha ndërkohë vlerësoi fitoren e skuadrës së tij.

” Pas pësimit të golit që morëm menduam që ne lojtarët që kemi më shumë eksperiencë ta merrnim ekipin për dore dhe mendoj se ja arritëm. Kjo është një lojë futbolli një derbi që ndonjëherë nuk shprehesh edhe aq mirë, por e rëndësishme është fitorja”.

I lumtur për golin e fitores Caleb Ekuban i cili theksoi se dëshiron të fitojë titullin kampion me Partizanin përpara Këpucës së Artë.

” Ishte dicka shumë e bukur të shënoja në derbi, madje duke parë edhe përsëritjet në momentin e golit nuk pata mundësi të festoja por vetëm vrapova, për të falenderuar të gjithë ata që më kanë mbështetur por edhe tifozët që na qëndrojnë gjithmonë pranë. Këpuca e Artë është një trofe personal dhe unë që kur kam lindur kam kërkuar të fitoj trofetë kolektivë përpara atyre individual, kështu që preferoj të fitoj titullin kampion”.