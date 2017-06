Jose Mourinho akuzohet për evazion fiskal

Një tjetër emër i madh i botës së sportit i përfshirë në akuzën për evazion fiskal. Pas Lionel Messi-t dhe Cristiano Ronaldo-s, në listën e personave që akuzohen për evazion fiskal është përfishirë edhe ai teknikut te Manchester United, Jose Mourinho. Prokuroria e Madridit, ka ngritur akuzën e saj për portugezin, për fshehjen e shumës së 3 milionë Eurove. Akuza është bërë për vitet 2011-2012, në bazë të kontratës së punës të firmosur me klubin e Realit të Madridit më 31 mars të 2010, vit në të cilin “Special One” është bërë rezident fiskal në Spanjë.

Akuza e bërë është ngritur në bazë parave të fituara nga e drejta e imazhit. Gjatë këtyre javëve hetimi tatimor në Spanjë ka përfshirë emra shumë të rëndësishëm të botës së futbollit. Lionel Messi së bashku me babin e tij, arritën t’i shpëtonin dënimit me burg, duke ia shndërruar masën e dhënë në gjobë. Pas tij është sulmuesi i Real Madrdit, Cristiano Ronaldo, i cili është në pritje se si do të ecin procedurat hetimore. I fundit ivënë nënakuzë është emri i Jose Mourinho. Portugezit tashmë nuk i ngelet gjë tjetër vecse të kërkojë ndihmën e avokatëve për ta mbyllur sa me shpejt këtë cështje.