Juve, Allegri: Bonucci bëri zgjedhjen e tij

Në ditën e 50-vjetorit të tij, Massimiliano Allegri flet për shumë tema nga largimi i Leonardo Bonuccit e deri tek 2 finalet e humbura në Champions League ndaj Barcelonës dhe Realit të Madridit. Kalimi i një lojtari ikonë si Bonucci nga bardhezinjtë te Milani në këtë merkato ka zhgënjyer jo pak tifozët e kampionëve të Italisë, por Allegri thekson se nuk ka asnjë faj për largimin e mbrojtësit 30-vjecar.

“Më vjen shumë keq që ai vendosi të largohet sepse Leo do të ishte kapiteni i ri i Juventusit, një njeri simbol që do tu transmetonte në dhomat e zhveshjes shokëve të skuadrës, ADN e tij bardhezi. Megjithatë Bonucci bëri zgjedhjen e tij dhe për këtë nuk ka faj askush. As ai as klubi dhe aq më pak trajneri”.

Të Dielën Juventusi luan trofeun e parë sezonal pasi do të sfidojë Lazion në Superkupën e Italisë. Por edhe pse bëhet fjalë për një kompeticion të rëndësishëm vështrimi i Allegrit shkon akoma më larg.

” Cilën finale të Championsit do të doja të riluaja? Dua të luaj në Kiev vitin e ardhshëm. Por për ta arritur një mision të tillë duhet të rinisim gjithcka nga ajo finale e humbur ndaj Realit në Cardiff. Duhet të kemi dëshirë dhe besim se mund tia dalim pasi nëse arrimë sërish në një finale Championsi kjo mund të jetë e treta e vërteta për ne dhe mund ta fitojmë. Titulli i 7-t rradhazi në Itali? Dua të them vetëm që 7-ta është një numër i bukur. Lojtarët që kam aktualisht në skuadër kanë Adn fituese ndërsa edhe prurjet e tjera te Juventusi kanë ditur gjithmonë që shpalosin vlerat e tyre, kështu që unë besoj te fitimi i një tjetër Scudeto-je”.

Në fund një vlerësim edhe për kapitenin dhe portierin Gianluiggi Buffon. “Pa i hequr meritat askujt, Giggi është një futbollist i ndryshëm nga të tjerët. Është kështu dhe pikë. Mendoj se ai do të ketë një ardhme të madhe si drejtues te Juventusi”, deklaroi Massimiliano Allegri.