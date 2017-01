Juve, Napoli dhe Torino bëjnë goditjet e para

Tashmë është zyrtare, Tomas Rincon nënshkruan me Juventusin dhe është goditja e parë e Zonjës së Vjetër në merkaton e Janarit. Ish mesfushori i Genoas stërvitet prej disa ditësh me bardhezinjtë por zyrtarizimi ka ardhur vetëm gjatë orëve të fundit dhe tashmë lojtari venezuelian mund të konsiderohet me të drejta të plota një lojtar i Juventusit. Lajmin e bën të ditur vetë faqja zyrtare e klubit torinez në internet që thekson se Rincon ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2020. Për Genoan shkojnë 8 milionë Euro. Me blerjen e 28-vjeçarit, Juventusi zëvendëson alternativën Ëitsel, i cili zgjodhi ta vazhdojë karrierën në Kinë edhe pse disa javë më parë konsiderohej një operacion pothuajse i finalizuar.

Një tjetër lëvizje e bujshme brenda Serie A është edhe ajo e sulmuesit Juan Manuel Iturbe nga Roma te Napoli. Argjentinasi transferohet në formë huazimi te Torino pas 2 sezoneve të dështuara te Roma. Dy shoqëritë kanë arritur marrëveshjen pas zhbllokimit të çështjes Iago Falque, të cilin Torino e bleu përfundimisht nga Roma. Kartoni i spanjollit u ble nga Torino për rreth 6 milionë Euro. Një goditje të rëndësishme në merkato bën edhe Napoli që zyrtarizon sulmuesin italian Leonardo Pavoleti. Është sërish Genoa që shet pasi sulmuesi livornez largohet nga klubi ligur për të vazhduar karrierën në radhët e skuadrës së Maurizio Sarrit. Për Genoan shkojnë 16 milionë Euro plus 2 bonus dhe Pavoletti do të jetë i gatshëm për ndeshjen e së shtunës në mbrëmje kundër Sampdorias.